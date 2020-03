Laure Manaudou et Jérémy Frérot confinés: vidéo percutante dans leur beau jardin

Voilà maintenant une semaine que les écoles françaises sont fermées et six jours que le confinement est entré en vigueur afin de tenter de stopper la pandémie de coronavirus. Pour remettre du baume au coeur à leurs fans et ne pas couper le lien si spécial qui les lie à eux, nombreux sont les artistes à organiser des sessions live sur les réseaux sociaux, depuis chez eux.

Dimanche 22 mars 2020, Jérémy Frérot avait prévu de poster une cover sur sa page Instagram, pour faire ainsi plaisir aux 149 000 abonnés qui le suivent. Mais ses plans ne se sont pas déroulés comme prévu. À défaut d'une reprise, ses fans ont eu la surprise de découvrir une vidéo le mettant en scène avec une personne qui occupe une place particulière dans son coeur, mais avec qui il ne se montre presque jamais : sa femme Laure Manaudou.

Le chanteur de 30 ans et l'ancienne nageuse de 33 ans se sont filmés dans leur grand et beau jardin, en train de réaliser une chorégraphie à la fin renversante. "Jour 6 de confinement: J'étais sur une cover à poster ce soir, et l'ordi a planté... comme ce pas de danse... je remets donc ça à mardi, patience #restezchezvous #coronavidanseratéerus. Elle en a de la chance @lauremanaudouoff ...", a commenté Jérémy Frérot en légende.

Grâce à cette séquence décalée, les internautes découvrent que Laure Manaudou et Jérémy Frérot disposent d'une jolie propriété avec un grand jardin, agrémenté d'une belle piscine et d'une vaste terrasse. Idéal pour un couple avec deux enfants (leur fils Lou, 2 ans et demi, et Manon, 10 ans en avril prochain, née de la relation passée entre Laure Manaudou et Frédérick Bousquet). L'ancienne nageuse et le chanteur habitent dans le Sud-Ouest de la France, où ils se sont mariés en mai 2018.