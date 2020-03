Florent Manaudou amoureux : tendre photo avec Pernille Blume

Trois semaines plus tard, l'athlète français a prouvé qu'il nageait toujours en plein bonheur. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale du droit des femmes, le dimanche 8 mars, il a publié une nouvelle photo avec sa compagne sur sa page Instagram. Florent Manaudou et Pernille Blume y apparaissent tendrement enlacés. Pour la belle-soeur du nageur, Adeline, la compagne de son grand frère Nicolas, il ne fait aucun doute qu'il est amoureux. "You are very beautiful. He is in love, the Bof [pour beau-frère, NDLR], vous êtes très beaux. Il est amoureux, le bof (traduction que si tu ne comprends pas mon anglais)", a-t-elle publié dans la section réservée aux commentaires. En tout cas, Adeline a tout compris des amours très changeantes de Florent...