Jean-Louis Aubert, sa tournée suspendue : succès de son concert à la maison

Joint par téléphone par Le Parisien, Jean-Louis Aubert s'est dit très ému de savoir que tant de personnes avaient regardé son concert. C'était une façon pour lui de dégager une énergie positive après l'annonce de la suspension de sa tournée et de ne pas se laisser abattre. "Après les annulations, l'au revoir aux équipes était très émouvant aussi. On est tous rentrés chez nous et, la première nuit, comme tout le monde j'imagine, j'ai senti une petite tristesse monter en moi, a-t-il expliqué au Parisien. Le lendemain, je me suis dit : 'Pour me venger des annulations et des reports, je vais faire un concert.' C'est ainsi que Jean-Louis Aubert a réussi à monter un show chez lui en très peu de temps : "Nous sommes vite allés fouiller dans les camions pour chercher du matériel. On a passé deux jours à le monter à la maison. Avec internet, on a les outils pour rester en contact d'une autre manière, pour combler le vide. On a cette chance, il faut l'utiliser. C'est gratuit, c'est pour tout le monde et c'est très amusant et enrichissant à faire. Je peux tenter des chansons que je n'oserais pas faire dans des gros concerts. C'est incroyable de pouvoir improviser comme ça."

Peut-être que son initiative sera suivie par d'autres artistes...