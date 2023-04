Jean-Louis Aubert : Rares photos de son superbe fils Arthur qui a hérité du talent de sa discrète mère France

Ce mercredi 12 avril est un jour important pour Jean-Louis Aubert puisqu'il célèbre ses 68 ans. Un anniversaire que l'ancien membre de Téléphone pourrait très probablement passer avec sa famille, à savoir sa femme France Lory - avec qui il s'est pacsé au tribunal de Saint-Germain-en laye en 2011 - ainsi que leur fils Arthur, né de leur amour en 1985. Un beau brun aujourd'hui âge de 38 ans, qui a hérité du talent de sa très discrète mère puisqu'ils sont tous les deux photographes.

En 2015, son célèbre père, très fier de lui, assistait à son vernissage, dans le cadre de l'une de ses expositions à l'hôtel Majestic de Cannes. Un duo très complice ! Trois ans plus tard, Arthur apparaissait sur ce qui semble être son compte Instagram professionnel. Sur ce cliché, on aperçoit l'artiste, de profil, en train de regarder à l'horizon. Une photo prise en noir et blanc, et sur laquelle il semble se trouver dans une salle où sont exposées ses oeuvres. De quoi susciter le respect et l'admiration de certains internautes. "Bravo quel talent", "Vous êtes un Artiste", "J'adore votre travail, beaucoup de choses à travers vos photos", pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires, en-dessous de la publication.