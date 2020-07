Jean-Louis Aubert hospitalisé : il donne de ses nouvelles

Que les fans de Jean-Louis Aubert se rassurent, le chanteur va mieux. Le 19 juillet 2020, l'interprète de 65 ans s'est saisi de son compte Facebook pour donner de ses nouvelles après avoir été hospitalisé. L'ancien membre du groupe Téléphone se veut aujourd'hui optimiste.

"Entrer à l'hôpital le lendemain d'une émission de radio alors qu'on se sent très bien et se retrouver en quelques heures sur le fil de la vie à respirer entre deux murs de douleur, ça peut sembler être la galère. Mais j'ai vite compris que c'était une grande chance, a-t-il d'abord confié. J'aurais pu continuer à ignorer cette petite anomalie génétique et me retrouver un genou à terre ou pire." À défaut d'en dire plus sur ladite anomalie, Jean-Louis Aubert se veut positif : "Je récupère à une vitesse hallucinante (paraît-il) et j'ai un très bon moral (accompagné par vos tendres pensées)."

L'interprète de Bien sûr profite de son message pour remercier le personnel soignant, dont le travail ne cesse d'être salué depuis le début de la crise du coronavirus : "C'est aussi une magnifique aventure humaine que de se retrouver près des soignants qui oeuvrent avec tant d'attention dans les coulisses de la vie où l'on retrouve la conscience de notre fragilité et de notre nudité, nous qui agissons dehors comme si nous étions éternels, l'esprit obscurci de ruminations du passé ou d'anticipations désirantes ou angoissées d'un avenir qui n'existera finalement qu'au présent, a affirmé la star. Comme vous le sentez sûrement, je vais très bien et j'espère vous retrouver bientôt. En attendant, grappillez quelques jolis bouts d'été en restant vigilants, bien sûr."