Jean-Louis Aubert : Qui est France Lory, sa discrète compagne et mère de son fils Arthur ?

La première chaîne propose ce soir à ses téléspectateurs Soprano : retour dans les années 80, animée par Camille Combal. Dans cette émission musicale qui propose un voyage dans le passé, le chanteur marseillais sera bien accompagné puisqu'il pourra compter sur une pléiade de stars. Vianney, Grand Corps Malade, Louane, Slimane ou encore MC Solaar, ils seront tous là pour l'épauler. Parmi les invités, on retrouve également Jean-Louis Aubert. L'ancien membre de Téléphone continue d'être très présent médiatiquement, mais on connaît beaucoup moins de choses sur sa vie privée. À commencer par sa femme, France Lory.

Jean-Louis Aubert s'est très rarement montré en public avec elle. Pourtant, ils se sont rencontrés au début des années 1980. Ensemble depuis bientôt 40 ans, les deux amoureux ont eu un enfant ensemble, leur fils Arthur, né en 1985. Pour sceller leur amour, ils ont décidé de se pacser au tribunal de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines en mars 2011. Une cérémonie privée et très intime avec seulement quelques invités. Si tout se passe bien sur le plan amoureux, la vie professionnelle de celle qui fut mannequin semble également bien se passer. Elle est aujourd'hui peintre, artiste plasticienne et photographe. Ils sont notamment apparus ensemble lors du vernissage de l'exposition de France Lory "Des Ils et des Elles" dans la boutique de Michel Klein, rue Jacob à Paris en 2011.

Si on ne sait pas comment s'est fait leur rencontre, Jean-Louis Aubert s'est épanché sur sa vie amoureuse dans un entretien pour VSD en 2019. "Ce sont souvent les femmes qui viennent vers moi, c'est moi qui me fais draguer. Ça a toujours été comme ça – quelquefois ça m'a fait tomber sur des personnalités assez fortes, des caractères bien trempés", expliquait-il. Peut-être un indice sur la rencontre avec celle qui fait battre son coeur depuis tant d'années...

