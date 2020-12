Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Leur fils Lou en super héros, heureux Noël en famille

Tout le monde avait rendez-vous chez Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot à Noël, dans leur maison du Sud-Ouest de la France.

Eloignée de ses deux frères, le grand, Nicolas (35 ans) et le petit, Florent (30 ans), Laure Manaudou a eu le plaisir de pouvoir passer plusieurs jours avec eux à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'ancienne championne de natation de 34 ans a savouré chacun de ses précieux instants passés avec sa fratrie de sportifs et en a partagé quelques uns sur Instagram.

Le 25 décembre 2020, Laure Manaudou a republié une photo prise par son beau frère Lucas Frérot, le frère de Jérémy Frérot. Ce dernier a immortalisé son neveu Lou (3 ans) dans un costume de super héros. Dans la peau de Flash, le garçonnet s'est senti pousser des ailes. Pour preuve, le commentaire apporté par son oncle sur la photo en question : "Maman, je peux courir sur le mur ?"

Avec un papa chanteur et un autre oncle fan de guitare (Florent Manaudou), il y avait fort à parier que la musique s'inviterait à Noël. Jérémy Frérot a ravi tous les enfants de la famille en jouant pour eux. Un moment de partage survenu dans le lit d'un enfant (sans aucun doute celui de Lou) capturé en images, et que le chanteur de 30 ans a proposé aux 159 000 personnes qui le suivent sur Instagram. "Joyeux Noël. On va la finir cette année, je vous le dis, et on se vengera en 2021!! Restons dans la même équipe, tout se passera bien!!!!", a commenté Jérémy Frérot en légende. "Je crois qu'ils ont vraiment kiffé les loulous", a lui a répondu son beau frère Nicolas Manaudou.