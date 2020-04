Laure Manaudou : Son fils Lou (2 ans et demi) joue les adorables perturbateurs

Laure Manaudou est une sportive dans l'âme et impossible pour l'ancienne nageuse de 33 ans de ne pas se dépenser au moins une fois par jour. Celle qui restera à jamais un grand nom de la natation française s'astreint à une séance de sport quotidienne, qu'elle a pris l'habitude de partager sur Instagram. Et il arrive parfois qu'elle soit perturbée par des éléments extérieurs. C'est ce qui s'est produit le mercredi 29 avril 2020.

Laure Manaudou s'est filmée une fois sa session de sport achevée. Allongée sur son tapis d'exercice, habillée en Dim, marque dont elle est l'égérie avec son petit frère Florent, et en nage, la femme du chanteur Jérémy Frérot avait de la compagnie. En effet, son fil Lou, 2 ans et demi, s'est invité, ne manquant pas d'embêter adorablement sa maman. En plus de lui mettre les doigts sur le visage, il lui a demandé : "Tu 'ranspires, maman ?"

Depuis le début du confinement, le petit Lou a été montré à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux par ses parents. Jérémy Frérot l'avait invité à participer à un live acoustique réalisé dans leur salon et diffusé sur Facebook. Laure Manaudou avait partagé l'une de leurs séances de câlins agitées et une partie de cache-cache dans la maison. L'ancienne nageuse est également la maman de Manon, 10 ans, née de sa relation passée avec Frédérick Bousquet.

Mariés depuis mai 2018, Laure Manaudou et Jérémy Frérot habitent une belle maison avec jardin et piscine située dans le bassin d'Arcachon. C'est dans cette agréable région du Sud-Ouest que le chanteur a d'ailleurs entrepris d'ouvrir un bar-restaurant baptisé Le Pestacle, qui se situera à côté du port de La Teste-de-Buch.