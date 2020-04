Laure Manaudou et son fils Lou : câlins fous et tendre complicité

Pour Laure Manaudou, le confinement se vit sur deux thématiques : la famille et le sport. Si on pouvait s'attendre à ce que l'ancienne nageuse de 33 ans montre ses séances d'exercice sur les réseaux sociaux, c'était beaucoup moins sûr pour ce qui concerne sa famille. Et pourtant, contre toute attente, l'ex-reine des bassins ne s'est jamais autant exposée avec ses enfants sur Instagram.

Laure Manaudou est la maman de deux bambins : Manon, 10 ans, née de sa relation passée avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet, et Lou, un petit garçon de deux ans et demi, fruit de son amour pour le chanteur Jérémy Frérot. Toute la famille habite dans le sud-ouest de la France, près du bassin d'Arcachon, et c'est dans une maison avec un grand jardin et une piscine qu'ils sont tous confinés. Des détails que l'on connaît grâce aux multiples vidéos que Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont publiées sur Instagram depuis le début du confinement. Dans certaines des séquences proposées à leurs admirateurs, leurs enfants font des apparitions, alors qu'ils ne voulaient jusque-là jamais les exposer sur les réseaux sociaux. Lou a notamment participé à un concert live et acoustique de son papa proposé le 26 mars 2020 depuis leur salon. Le petit garçon de 2 ans et demi était également la star des vidéos partagées par sa maman dans ses stories Instagram le 23 avril.

Laure Manaudou s'est filmée avec Lou, en train de lui offrir de généreux câlins dont il ne voulait pas. Petit chenapan ! Mère et fils ont ensuite partagé une partie de cache-cache dans la maison. Laure Manaudou a trouvé Lou mais a pris le soin de cacher son visage derrière un emoji avec les yeux en coeur. Aucune trace en revanche de Manon, que l'on a déjà pu voir dans une précédente séance de sport de sa maman.

Nouveau projet pour Jérémy Frérot

De son côté, Jérémy Frérot planche sur un nouveau projet. Malgré le contexte difficile, le chanteur de 30 ans va ouvrir un bar-restaurant sur le bassin d'Arcachon. Une nouvelle partagée sur ses réseaux sociaux à la fin du mois de mars. "Quand nous sortirons de cette période, je crois que nous aurons envie de partager de bons moments ensemble, se voir, discuter, sentir l'air marin", a-t-il écrit sur Instagram et Facebook pour annoncer la création du Pesctacle. Le bar-restaurant se situera à côté du port de La Teste-de-Buch.