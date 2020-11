Laure Manaudou, un 2e bébé avec Jérémy Frérot ? Son chéri donne une réponse alambiquée

Laure Manaudou peut-elle ressortir paquets de couches, bodies et layettes ? Alors que le magazine Public avait affirmé en août 2020 que l'ex-star des bassins était enceinte de son deuxième enfant avec Jérémy Frérot, ce dernier a été interrogé à la radio et il a tenté une réponse légèrement alambiquée...

Invité de Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin dans leur émission Radio Réveil sur l'antenne de M Radio, le mercredi 25 novembre, Jérémy Frérot n'a pas échappé à une question intime en toute fin d'interview. "On en parlait hors antenne tout à l'heure, tu as un fils qui s'appelle Lou et qui a 3 ans, quand est-ce prévu pour le deuxième bébé ?", lui a demandé l'animateur. Un peu pris de court, le chanteur âgé de 30 ans a alors répondu : "Heuu quand est-ce que c'est prévu pour... Bah là, c'est bientôt. Au bout du troisième on sait plus quand est-ce que ça va arriver." Une réponse volontairement floue qui peut faire référence à la seconde grossesse supposée de son amoureuse - avec lui, puisqu'elle en serait à trois en comptant son premier enfant - tout comme à la sortie de son deuxième disque solo prévu pour 2021 et porté par le nouveau single Un homme.

Laure Manaudou et Jérémy Frérot - l'autre moitié de l'ancien duo musical Fréro Delavega - sont en couple depuis 2015. En juillet 2017, l'ancienne nageuse médaillée olympique donnait naissance à leur premier enfant, un garçon prénommé Lou. En mai 2018, les amoureux se mariaient dans les Landes. Puis, en août 2020, le magazine Public affirmait avec des photos prises dans le Sud-Ouest que l'ex-sportive était enceinte de quatre mois. Etrangement, Laure Manaudou n'a posté aucune photo d'elle, récente, depuis le début de l'été dernier sur son compte Instagram...

La jeune femme est aussi la maman de Manon, née en 2010, de sa relation passée avec Frédérick Bousquet.