Laure Manaudou : Tendres câlins avec son fils Lou, Jeremy Frérot gaga

Laure Manaudou et Jérémy Frérot profitent à fond de leur petit Lou. Depuis l'instauration du couvre-feu, et avec toutes ces mesures sanitaires, la nageuse olympique et son compagnon ont l'occasion de passer plus de temps avec leur fils. De quoi faire le bonheur du chanteur, comme il l'a écrit sur Instagram. "Le covid me donne le temps de voir ça", légende-t-il, sur une photo de Lou (3 ans) et de Laure Manaudou assoupis ensemble sur le canapé.

"Bien que tous les jours, je pense à mes amis, mes collègues, mes partenaires de travail en tournée. Musiciens, back liners, ingénieurs du son et de la lumière, régisseurs, chauffeurs de bus, de camion, producteurs, gérant de la salle de spectacles, de théâtres et j'en oublie... Je pense à vous, tous les jours, vous me manquez", a-t-il écrit, alors que le milieu de la culture est en pleine crise, et qu'un couvre-feu assez contraignant a été décrété.