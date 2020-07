Laure Manaudou et Jérémy Frérot à la plage avec Lou : c'est la course !

Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont passé une superbe journée, le 30 juillet 2020. Le couple qui habite près du bassin d'Arcachon s'est rendu à la plage pour profiter du soleil. Et le chanteur de 30 ans a partagé un rare moment avec leur fils Lou (3 ans), sur Instagram.

Les amoureux ont a chance d'habiter non loin de la mer. Alors, dès que le soleil pointe le bout de son nez, ils peuvent sans difficulté se rendre à la plage afin de passer un bon moment en famille et entre amis. Hier, l'ancien membre des Fréro Delavega a partagé en story une vidéo sur laquelle on le voit en train de faire la course avec Lou. Sans surprise, c'est le beau brun qui a remporté cette bataille. "Je l'ai démonté. Apéro", a-t-il lancé une fois leur jeu terminé. Une déclaration qui a amusé sa compagne Laure Manaudou.

L'ancienne nageuse de 33 ans et son homme ont ensuite partagé quelques fruits de mer et du vin avec des amis. Une fois les ventres bien remplis, la joyeuse bande a fait du bateau. Et Jérémy Fréro a fait une petite séance de jet ski. À en croire les vidéos, l'artiste a de l'expérience dans ce domaine.

Pour achever cette journée en beauté, Laure Manaudou et Jérémy Frérot ont retrouvé Laury Thilleman, son époux Juan Arbealez et des proches du couple pour fêter les 29 ans de l'ancienne Miss (2011). C'est l'hôtel-restaurant La Corniche que la belle brune a choisi pour célébrer son anniversaire. Une journée bien remplie en somme.

Manon (10 ans), la fille que Laura Manaudou a eue avec Frédérick Bousquet, n'est semble-t-il pas de la partie. Dans ses stories, le nageur de 39 ans a partagé un boomerang sur lequel on peut voir une fillette et un petit garçon sur un canoë gonflable, dans une piscine. On imagine donc qu'il s'agit de Manon et qu'elle passe une partie de ses vacances avec son papa.