Laury Thilleman mariée à Juan : la raison pour laquelle elle a gardé son nom

Chaque jour, Sylvie Tellier appelle des anciennes reines de beauté en visio afin de prendre de leurs nouvelles ou revenir sur leur année de Miss. Ce jeudi 26 mars, c'est Laury Thilleman qui s'est confiée à la directrice générale de la société Miss France. Et elle a notamment expliqué pour quelle raison elle n'avait pas souhaité prendre le nom de son mari Juan Arbelaez.

"J'ai gardé mon nom, Juan le sien. On s'est dit qu"on allait apposer les nôtres respectifs. Je vais m'appeler Thilleman-Arbelaez et lui Arbelaez-Thilleman. Comme ça c'est équitable. Il n'y a pas de la femme qui prend le nom de l'homme", a confié Miss France 2011. Sylvie Tellier lui a donc demandé comment ils allaient faire quand ils auraient un enfant. "Quand bébé arrivera, on verra. C'est vrai que ce n'est pas idéal pour les enfants. En tout cas, nous ça nous va", a donc répondu Laury Thilleman.

C'est le 21 décembre 2019 que Laury Thilleman a épousé Juan Arbelaez, à Brest, sa ville natale. Entourée de ses proches, la belle brune de 28 ans a dit "oui" à l'ancien candidat de Top Chef (saison 3 en 2012) dans une robe signée Delphine Manivet. Sur les réseaux sociaux, les tourtereaux avaient partagé quelques photos de leur belle cérémonie. Et ce ne sera pas la seule.

Le magazine Gala avait en effet révélé qu'une deuxième union serait organisée, en Amérique du sud, en Colombie plus précisément, pays d'origine du chef. Il y célébreront leur mariage religieux, un moment qu'ils partageront, on l'espère, une fois de plus sur les réseaux sociaux.