Mariage de Laury Thilleman : prix, modèle... tout sur sa robe de mariée

Samedi 21 décembre 2019, Laury Thilleman s'est mariée avec Juan Arbelaez. Un mariage que l'on savait imminent puisqu'il y a quelques jours, la belle Miss France 2011 était partie à l'étranger avec (entre autres) d'autres reines de beauté pour ce qui ressemblait fort à un enterrement de vie de jeune fille. Le mariage de Laury Thilleman et Juan Arbelaez a eu lieu à Brest, en Bretagne, et de nombreuses photos et vidéos de l'événement ont été postées sur les réseaux sociaux. Pour ce moment unique, la mariée avait opté pour une robe originale.

Laury Thilleman a choisi une robe signée Delphine Manivet. Une sublime création "courte volume corolle en organza de soie", comme on peut le voir sur le site de la créatrice. Le modèle choisi par la célèbre sportive est très proche de la robe Alexis. Mais afin de rendre unique sa création de mariage unique, Laury Thilleman lui a apporté une touche sixties avec un col claudine. Le prix de la robe Alexis étant de 2300 euros, avec sa petite touche personnelle en plus, celle de la nouvelle madame Arbelaez doit coûter un peu plus cher. En tout cas, Laury Thilleman a engagé une créatrice très en vogue, qui a déjà habillé de nombreuses personnalités.

Delphine Manivet, qui a notamment travaillé pour la célèbre Maison de couture Rochas et a décidé de lancer sa marque en 2004, a habillé Laura Smet pour son mariage célébré en juin 2019. Elle a aussi dessiné la robe de mariage d'Emma de Caunes en 2011 qui avait opté pour création blanche ceinturée. La chanteuse Lily Allen aussi avait choisi cette créatrice pour son mariage célébré en 2010. La star avait opté pour une robe en dentelle rétro inspiration années 1920. De son côté, Alexandra Lamy a pour sa part posé dans une de ses créations de mariage pour le film L'Embarras du choix.

D'autres stars ont choisi Delphine Manivet pour les sublimer lors d'une soirée. C'est le cas de Pauline Lefevre au 25e Festival du film romantique de Cabourg (2011), qui a porté une robe courte et blanche évidemment. En 2015, Kristen Wiig était vêtue de l'une de ses créations pour la cérémonie des Golden Globes. Et l'Irlandaise Tara Sackler-Hunt l'a aussi choisie pour Bal des Débutantes 2015.