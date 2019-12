Laury Thilleman mariée : elle a épousé Juan Arbelaez !

Des indices récents indiquaient qu'un mariage était imminent et le grand jour est arrivé. Samedi 21 décembre 2019, Laury Thilleman s'est mariée avec Juan Arbelaez. La cérémonie semble avoir eu lieu dans la petite ville de Ploumoguer, en Bretagne. La belle et ses invités ont partagé des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux.

Laury Thilleman, originaire de Brest et couronnée Miss Bretagne en 2010 avant de devenir Miss France l'année d'après, avait donc choisi ses terres pour se marier plutôt que la chaleur de la Colombie, pays d'origine de son amoureux Juan Arbelaez. Elle est apparue à la mairie au bras de son papa Fabrice dans une robe blanche originale façon chemisier en haut et volante en bas dans un plissé soleil la faisant tourner. Bouquet de fleurs à la main et large sourire aux lèvres, elle a dit oui à son chéri après quatre années de relation amoureuse.

"On s'est rencontrés sur un plateau et on s'est très vite rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. On avait l'impression qu'on nous avait mis une petite coupelle, comme si on était dans une bulle !", racontait le chef cuisinier de 30 ans à la télévision.

Sur les vidéos partagées par les invités, et par Laury Thilleman elle-même dans la story de son compte Instagram, on peut voir que la fête, qui semble avoir eu lieu à Brest, a été grandiose : dans une grande salle en pierres décorée de guirlandes lumineuses, les tourtereaux ont eu droit à une chanson à la guitare par un convive reprenant Belle demoiselle de Christophe Maé alors que, un peu plus tard, il fallait aussi compter sur Les lacs du Connemara de Michel Sardou pendant que Juan Arbelaez transportait une immense pièce de viande qu'il a fait flamber ! Les invités ont aussi fait tourner les serviettes, autour de grandes tables alignées, au son de Bella Ciao.