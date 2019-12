Laury Thilleman mariage imminent avec Juan Arbelaez ? Une photo qui en dit long

Laury Thilleman (ex-Miss France) et Juan Arbelaez (ex-Top Chef) s'aiment depuis maintenant quatre ans. Ils ont d'ailleurs fêté ce bel anniversaire il y a peu. L'étape suivante serait un mariage et, l'un des derniers posts Instagram de la miss sportive, fait penser que cette union pourrait avoir lieu prochainement.

Dimanche 8 septembre 2019, Laury Thilleman a posté une photo sensuelle d'elle immortalisée dans les célèbres thermes de Budapest (Hongrie). Elle prend la pose avec ses amies et, à côté de Miss France 2011, il est possible de voir Flora Coquerel (Miss France 2014), Marine Lorphelin (Miss France 2013) et d'autres jeunes femmes. Un séjours entre copines qui ressemble fort à un enterrement de vie de jeune fille. C'est en tout ce que l'on peut déduire du commentaire de la photo : "Quand tes copines te kidnappent jusqu'à Budapest. Un lit, des boules quies et 72h de sommeil s'il vous plaît."