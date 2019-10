Laury Thilleman et Juan Arbelaez amoureux, avec la crème des influenceurs

José Garcia, adepte des storys et des "pipos"

José Garcia a également fait une apparition très remarquée lors de cet événement. En story il raconte : "J'arrive dans un monde que je ne connais pas. C'est ce que j'aime le plus, rencontrer des gens complètement atypiques. Je vais être gâté et découvrir le monde fabuleux des influenceurs." Un peu plus tard, l'acteur du film La Vérité si je mens fait le show et confie :"Vous savez mois les stories j'aime bien, raconter des pipos c'est ma spécialité."