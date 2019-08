Laury Thilleman vivement critiquée, son chéri Juan Arbelaez vole à son secours

Depuis le début de l'été, Laury Thilleman régale ses fans avec des souvenirs de ses vacances. Après une virée en Corse pour faire de la plongée sous-marine, puis en Provence pour s'adonner au vélo en famille, c'est dans la région de l'Aquitaine que l'ancienne reine de beauté de 28 ans a mis le cap. Si elle a trouvé le temps de se reposer, notamment aux côtés de sa soeur qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, Laury Thilleman a rapidement retrouvé sa forme légendaire, et elle le fait profiter à ses abonnés. Mais à force de trop partager, l'ancienne Miss France a attisé la colère de certains d'entre eux.

Samedi 24 août 2019, la jolie Bretonne poursuivait son boat-trip. Toujours aussi pétillante et de bonne humeur, elle s'est mise à se déhancher sur un air de "boogie-woogie" comme en témoigne sa dernière vidéo publiée sur Instagram. Très vite, les premières critiques ont fusé en commentaires. "Tu en fais trop c est dommage", "Pfiouu soûlante", "Fatigante notre bretonne !! Elle en fait beaucoup trop depuis quelques temps", "Je la préférais à ces débuts, elle a pris la grosse tête.....dommage", "Trop "m'as tu vu" dommage, je me désabonne", "La manière dont tu bouges est juste insupportable, tu fais mal au crâne" lit-on entre autres.



Face à cette déferlante de messages haineux, Laury Thilleman peut compter sur le soutien de son chérie Juan Arbelaez. Ce dernier s'est fendu d'un message bien salé pour calmer les ardeurs des internautes. "Mesdames et Messieurs, c'est marqué commentaire, pas boîte de suggestions ! Alors bon vent à ceux qui ne leurs convient pas ce compte, je vous invite effectivement à vous désabonner en silence." Et de conclure en rassurant sa belle : "Et toi @laurythilleman continue à nous contagier de ta naturalité, tu est parfaite." Des mots doux qui ont sans doute réchauffer le coeur de la jolie jeune femme.