Laury Thilleman : Amoureuse en bikini, elle s'éclate en vacances

En été, les stars partagent avec leurs followers sur les réseaux sociaux, leurs plus belles photos de vacances ! Laury Thilleman se prête elle aussi au jeu. L'ex-Miss France poursuit son boat trip avec son petit ami Juan Arbelaez et vient de partager une photo du couple, radieux, en catamaran.

C'est en Méditerranée que Laury Thilleman et Juan Arbelaez mènent leur périple marin ! Partis de La Maddalena, en Italie, la jolie brune de tout juste 28 ans (célébrés le 30 juillet) et son amoureux sont allés en Corse. Après Bonifacio, Ajaccio et Cargèse, les deux marins ont jeté l'ancre dans la réserve naturelle de Scandola.

Laury Thilleman profite de son bain de soleil prolongé. Elle se livre à un défilé de maillots de bain virtuel et en porte un vert kaki sur sa dernière photo souvenir, adressée à ses plus de 650 000 abonnés Instagram.