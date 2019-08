Victoria et David Beckham : leurs folles vacances en famille

Cet été, tout le monde s'éclate tout autour du globe... et même Victoria Beckham ! Au programme des réjouissances, des vacances en famille sur les chaudes terres italiennes. La businesswoman britannique s'est envolée en direction des Pouilles, le fameux talon de la Botte situé au sud du pays, avec son époux David et leurs quatre enfants : Brooklyn - 20 ans -, Romeo James - 16 ans -, Cruz - 14 ans - et Harper Seven - 8 ans. Un séjour que le clan documente plus que de raison sur ses réseaux sociaux personnels, pour le plus grand plaisir de millions de followers.

Elle n'avait peut-être pas le temps de participer à la tournée des Spice Girls, ni même de venir soutenir ses anciennes camarades épicées, mais quand il s'agit de prendre quelques jours pour se reposer, Victoria répond présente ! Depuis qu'elle est arrivée à destination, la styliste de 45 ans s'adonne à tous les plaisirs que la vie lui offre. On l'a notamment aperçue en pleine balade ce mardi 6 août 2019, à bicyclette avec sa moitié, ou en sorties en amoureux durant lesquelles elle adopte la même gamme colorimétrique que David Beckham. La mode, la mode... même en période creuse.