Laury Thilleman : Son chéri Juan Arbelaez la taquine pour son anniversaire

Laury Thilleman, notre ex-Miss France 2011, a été "gâtée" le 30 juillet 2019.

Pour ses 28 ans, la belle animatrice télé et influenceuse a vu son célèbre chéri Juan Arbelaez avoir une pensée très spéciale pour elle sur ses réseaux sociaux. En effet, le cuisinier aperçu dans Top Chef saison 3 sur M6 en 2012 a souhaité célébrer son amour pour Laury en publiant une photo d'elle tout à fait grimaçante à l'arrière d'un catamaran alors que le couple était chahuté par une vague au sud de la Corse.

"Joyeux anniversaire AMOR ! Feliz cumpleaños, happy birthday ! Et ton cadeau ? Une photo de toi à ton avantage @LauryThilleman", a écrit le chef franco-colombien mardi. Inévitablement, ce cliché a très vite attiré des milliers de likes et des centaines de commentaires. Valérie Damidot, qui a publié un joli coeur rouge, a visiblement beaucoup aimé cette petite plaisanterie entre amoureux. "Bon anniversaire à madame", a ajouté le chanteur Keen'V.

Le même jour, quelques instants plus tôt, le chef Juan Arbeleaz avait pris le soin de s'infliger le même traitement en postant d'abord une photo de lui "Instagram" absolument sexy torse nu... avant de publier une photo "Réalité" le montrant moins à son avantage, en plein effort.

Pour rappel, Laury Thilleman et Juan Arbelaez sont en couple depuis un peu plus de trois ans et demi. Ensemble, ils ont même ouvert un restaurant baptisé Vida, dans le 10e arrondissement de Paris, en 2018.

Un bonheur qui fait plaisir à voir...