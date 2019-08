Laury Thilleman et sa soeur Julie se ressemblent comme deux gouttes d'eau

Pour cette photographie, Laury et Julie portent deux créations de la marque Parisienne et alors. En effet, l'ancienne candidate de Danse avec les stars a lancé sa propre marque de vêtements. Sur son blog, elle indiquait en février 2019 : "Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai lancé ma marque de fringues Parisienne et alors. (...) Pour faire court, c'est une marque éthique et responsable. Les matériaux utilisés respectent l'environnement et le tout est Made in France, of course my dear."

