Laury Thilleman et sa soeur Julie, son sosie : belle déclaration pour ses 18 ans

La beauté, c'est de famille chez les Thilleman. Mercredi 17 juillet 2019, Laury Thilleman a célébré un événement particulier pour une personne qui lui est chère. Sa petite soeur Julia fêtait ses 18 ans hier, elle lui a donc fait une belle déclaration sur Instagram.

"Ce petit être est entré dans ma vie il y a 18 ans & l'embellit à chaque seconde qui passe. Ton sourire XXL, ton regard chocolaté , tes joues à la crème pourraient suffire à me nourrir de bonheur au quotidien", a-t-elle légendé un diapo photo. Sur le premier cliché, on peut observer Laury Thilleman et Julie très complices, sur un bateau. Miss France 2011 a ensuite partagé des instantanés d'elles deux en train de regarder l'horizon, de faire la grimace chez elles ou en plein fou rire, avec la tour Eiffel en fond. Une publication qui a beaucoup attendri les abonnés de l'ancienne reine de beauté.

En commentaire, nombreux sont ceux qui ont fait des compliments à Laury Thilleman et à Julie. Ils ont aussi souvent mis en avant la ressemblance des deux soeurs et ont invité la jeune femme de 18 ans à participer au concours Miss France.