Laury Thilleman et Juan Arbelaez fiancés ? Un nouvel indice intrigue

Laury Thilleman et Juan Arbelaez sont très engagés en faveur de l'environnement. Régulièrement, Miss France 2011 et l'ancien candidat de Top Chef (saison 3, en 2012) partagent sur les réseaux sociaux des vidéos sur lesquelles ils ramassent des déchets par exemple. Et en début d'année, il se pourrait que les tourtereaux aient pris un autre engagement symbolique.

En février dernier, des rumeurs les disaient fiancés. Des ragots relancés à la suite de l'apparition de la jeune femme de 28 ans aux Influencer Awards qui se déroulaient à Monaco du 4 au 6 octobre, accompagnée du beau brun de 31 ans. Suivie par 684 000 personnes, Laury Thilleman a reçu le prix d'honneur et le compte Instagram de la cérémonie a posté une photo sur laquelle elle posait fièrement avec son trophée. Les plus attentifs ont remarqué un solitaire à son annulaire gauche et ont donc supposé que les fiançailles avec Juan avaient bel et bien eu lieu. Laury Thilleman a également dévoilé une photo d'elle avec son prix, mais sa main gauche n'est pas visible sur sa publication. Un heureux hasard ?