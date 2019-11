Laury Thilleman et Juan Arbelaez taquins pour célébrer leurs 4 ans d'amour

Laury Thilleman est une femme comblée. A seulement 28 ans, son parcours a de quoi en épater plus d'un. Élue Miss France en 2011, elle a rapidement su rebondir après son couronnement, se dirigeant notamment vers la télévision. Passionnée de sport, elle a eu la chance de se reconvertir dans le journalisme grâce à la chaîne Eurosport, mais, en véritable touche-à-tout qu'elle est, Laury Thilleman s'est également illustrée dans l'animation et même dans la comédie. En effet, elle a fait des apparitions dans les fictions Alice Nevers, le juge est une femme et Camping Paradis.

Épanouie dans sa carrière professionnelle, elle l'est aussi du côté de sa vie privée. Et pour cause, elle est en couple avec le chef Juan Arbelaez depuis 2015, révélé au grand public par le programme Top Chef. D'ailleurs, dimanche 24 novembre, le couple était heureux de célébrer ses quatre ans d'amour. Toutefois, oubliez le romantisme et les déclarations enflammées, Laury et Juan ne sont pas de ce genre-là. Sur son compte Instagram, la jolie brune a opté pour une photo dossier qui les caractérise bien selon elle, où ils s'amusent à relever leurs sourcils. De quoi leur faire une tête pour le moins loufoque. "4 ans de compet' de sourcils en l'air ça commence à marquer", inscrit-elle.