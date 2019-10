Laury Thilleman et Juan Arbelaez : Leur coup de foudre a été "très violent"

Laury Thilleman, ex-Miss France 2011 n'est pas seulement une reine de beauté. Depuis son élection il y a de cela presque dix ans, la jeune femme a réussi à se faire un nom dans le paysage audiovisuel français. De consultante sportive à animatrice, la belle n'en finit plus de surprendre par son aisance face à la caméra.

Invitée avec son chéri, le cuisinier Juan Arbelaez, sur le plateau de Je t'aime etc... (France 2) le jeudi 24 octobre 2019, la jeune femme s'est confiée à la présentatrice Daphné Bürki sur son histoire d'amour. En effet, en 2016, les deux amoureux ont eu une attirance immédiate et réciproque. Selon eux, leur coup de foudre a été "très violent" et "agressif" avant que Laury Thilleman ne confirme : "Ça nous a surpris."

L'ancien candidat de Top Chef revient sur leur première rencontre : "On s'est rencontrés sur un plateau et on s'est très vite rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. On avait l'impression qu'on nous avait mis une petite coupelle, comme si on était dans une bulle !", raconte-t-il avant que Laury Thilleman ajoute : "Il n'y avait plus rien autour, quoi !"

Rêveuse, la bombe continue : "C'était comme deux aimants qui s'attiraient et on arrivait plus à nous arrêter ! Je pense que tout le monde s'en est rendu compte sauf nous. Le premier jour, on essayait de se dire 'non c'est beaucoup trop, ça n'arrive que dans les films !'."

Pourtant, rien ne laissait présager une telle attraction. D'autant plus qu'aucun des deux n'était le style de l'autre : "C'était pas mon style et je n'étais pas le sien non plus !", déclare Laury Thilleman avant que son chéri ne la reprenne. "Non elle n'était pas mon style parce qu'elle était beaucoup trop tout ! Trop grande, trop connue, trop mignonne, trop sexy, trop belle, trop talentueuse !", énumère-t-il, troublant ainsi sa moitié et lui décrochant un sourire timide.

Une chose est sûre, ces deux-là s'aiment à la folie, et ce, depuis quatre ans ! Espérons que ça dure encore longtemps !