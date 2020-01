Laury Thilleman et Juan Arbelaez : Un deuxième mariage est prévu !

Laury Thilleman s'est mariée avec Juan Arbelaez le 21 décembre 2019. Une union qui a eu lieu à Brest, ville natale de la belle Miss France 2011. Comme on l'apprend grâce au magazine Gala, ce ne sera pas l'unique mariage des amoureux puisque le couple a choisi de s'unir une deuxième fois à l'étranger.

C'est entouré de leurs proches que Laury Thilleman et son Top Chef (Juan Arbelaez a participé à l'émission en 2012) ont juré amour et fidélité il y a quelques jours. La belle sportive a arboré pour l'occasion une robe de mariée originale signée d'une grande créatrice française et les amoureux avaient partagé ce moment de bonheur sur les réseaux sociaux. Un moment intime que les jeunes mariés ont décidé de vivre une deuxième fois en Colombie, comme l'indique Gala. Si le mariage civil a eu lieu en France, le mariage religieux de Laury Thilleman et Juan Arbelaez sera donc organisé en Amérique du Sud.

On l'oublie peut-être mais Juan Arbelaez est colombien. Il a suivi des études au lycée français Louis-Pasteur à Bogota et n'est arrivé en France qu'à l'âge de 18 ans (il en a 30 aujourd'hui) pour devenir cuisinier. Cet aîné d'une fratrie de trois garçons va donc renouveler devant Dieu son engagement avec sa belle chez lui, dans les prochains mois.

Juan Arbelaez a déjà dévoilé la beauté de son pays à sa femme. En janvier 2018, les amoureux ont passé de belles vacances en Colombie. Ils avaient notamment profité des charmes du département du Choco, connu pour sa faune indomptée et situé dans le nord-ouest du pays, sur la côte pacifique colombienne.