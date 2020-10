Mask Singer – Loup : Tous les indices décryptés

Dans Mask Singer tous les samedis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Ce 17 octobre 2019, l'émission Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette seconde saison, toujours présentée par Camille Combal. Le nouveau personnage révélé est le Loup.

Indices du portrait du Loup

Le Loup dit : "Vous aimez mon look ? J'ai hésité entre une casquette, un bonnet ou un casque. Mais je me suis dit que c'était du déjà vu. Et puis cette coiffe je l'aime bien, elle est fashion c'est comme si je la portais depuis toujours. J'ai choisi ce costume pour le côté meute, clan. Bizarre pour quelqu'un qui a souvent tracé en solo. Les gens m'attendent au virage, partout où je passe on s'en souvient que ce soit pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Mais j'ai appris à ne pas me soucier du quand dira-t-on ? Les critiques me laissent de glace et avec mon physique on sait qu'il ne fait pas trop me chercher. Même si c'est ce physique qui m'a rendu célèbre. Attention, sortez les flashs et attrapez moi si vous pouvez..."

L'avis des Enquêteurs : Suite à la prestation du Loup sur le titre Oui ou non d'Angèle, tous les membres du jury pensent que c'est Laure Manaudou qui est cachée derrière le costume.

Indices tirés des images du Loup

– Le Loup danse dans un dressing. Il apparaît ensuite dans la foret entouré de ses gardes du corps. Il pose devant plusieurs tableaux représentant une famille de loups. Il est en couverture d'un magazine intitulé La gazette des loups. Sur le magazine on peut lire : "Le loup, l'amour fou ?". Enfin, le Loup mange un camembert.