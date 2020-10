Mask Singer 2020 : Les 12 costumes et les premiers indices sur les candidats

Afin de mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs, TF1 a dévoilé petit à petit des indices sur chaque personnage, sur la page Instagram officielle de l'émission.

Squelette : "Vous me voyez souvent tiré à quatre épingles", "Avec mon célèbre déhanché, j'aurais pu jouer dans dirty dancing"

Robot : "J'ai croisé Lara Fabian et Pascal Obispo", "J'ai moi aussi fait vibrer des stades"

Pieuvre : "J'ai joué à l'international"

Bouche : "J'ai enfilé des costumes différents. Certains me cachaient complètement, d'autres, pas du tout"

Requin : "J'aime les étoiles"

Dragon : "J'ai été deux fois champion de France"

Araignée : "Pour ce qui est de garder mon identité secrète, j'ai du métier"

Loup : "Avec mon physique, on sait qu'il ne faut pas trop me chercher"

Renarde : "Je suis ravie que vous soyez si nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux"

Perroquets : "La scène et la musique sont dans la longue liste des choses qui nous rassemblent"

Manchot : "J'ai mon nom sur une plaque à Los Angeles"

Hibou : "Je suis passé par la case AB"

Comme nous l'a confié le producteur Anthony Meunier lors d'une table ronde, le public découvrira les 12 costumes dès le premier épisode. Et à chaque émission, ce sont deux personnalités qui seront éliminées. Rappelons qu'il peut y avoir des sportifs, des chanteurs, des acteurs ou encore des hommes politiques parmi les stars. L'an dernier, ce sont Marie-José Perec, Sheila, Lio, Smaïn, Yves Lecoq, Joyce Jonathan, David Douillet, Natasha Saint-Pier, Frank Leboeuf, Karl Zero, Julie Zenatti, et Laurence Boccolini (la gagnante de la saison 1) qui avaient accepté de jouer le jeu. Pour la première fois, le public et les jurés devront démasquer une star internationale, qui interviendra uniquement lors de la deuxième émission.

Il y aura également le personnage du Corbeau qui fera son apparition comme bon lui semble à partir de l'émission 3 "pour livrer des anecdotes, des détails et des indices ou réagir quand quelque chose qui se dit sur le plateau n'est pas vrai".