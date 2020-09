Mask Singer 2020 : Nouveaux costumes, un duo et une star mondiale au casting

C'est officiel, TF1 donnera le coup d'envoi de la saison 2 de Mask Singer le 17 octobre 2020. Aux commandes, les téléspectateurs retrouveront Camille Combal. Le jury n'a pas non plus changé, il est toujours composé d'Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun. Et, encore une fois, 12 personnalités s'affronteront en duel en chanson et devront tout faire pour convaincre le public et les jurés de la qualifier pour la suite de l'aventure. Le tout sans se faire démasquer ! Mais cette édition sera tout de même différente de la première, car la production a imaginé quelques nouveautés.

Lundi 21 septembre, la première chaîne a convié les journalistes à la conférence de presse de l'émission, au Paradis latin. Événement auquel Purepeople a eu la chance de participer. Et Rémi Faure, le directeur des programmes de Flux, l'a assuré, la saison 2 sera "au-dessus" de la première. "On a renforcé des petites choses comme la mise en scène, les magnétos, les costumes. On a un peu simplifié l'enquête pour qu'elle soit plus facile à lire", a-t-il confié avant de présenter les autres nouveautés.

Pour la première fois, il y aura un "double costume", c'est-à-dire qu'un "duo à la vie ou à la scène" fera ses prestations ensemble avec le même déguisement. "Ça peut être un couple, ça peut être des frères et soeurs ou un binôme connu comme étant un duo artistique", a déclaré Rémi Faure. Cette année, le public et les enquêteurs devront également démasquer une star internationale qui viendra uniquement le temps du deuxième prime. Enfin, un nouveau personnage fera son apparition, celui du corbeau. "Il est au courant de tout, c'est un traître. Il interviendra quand bon lui semble à partir de l'émission 3 pour livrer des anecdotes, des détails et des indices ou réagir quand quelque chose qui se dit sur le plateau n'est pas vrai", a-t-il précisé.

Des costumes grandioses

Cette année, le jury d'enquêteurs a eu encore plus de fil à retordre, car certaines personnalités ont tout fait pour brouiller les pistes comme l'a confié Anggun. Certains chanteurs auraient en effet masqué leur voix pour que ce ne soit pas trop simple. Mieux vaudra donc être attentifs aux indices qui seront dévoilés dans le magnéto et présents dans les costumes.

Qui dit saison 2, dit d'ailleurs nouveaux costumes. Et cette année encore, ils sont tous plus impressionnants les uns que les autres. Le public pourra admirer le squelette, probablement inspiré du film L'Étrange Noël de monsieur Jack et de l'univers de la fête des Morts avec son costume un peu coloré et son look classe. Une araignée, une bouche, une pieuvre et un renard sexy feront aussi le show sur le plateau. Un bébé dragon tout juste sorti de son oeuf viendra attendrir les téléspectateurs de TF1 et un requin en costume ainsi qu'un hibou ninja devraient les effrayer. Une personnalité s'est glissée dans un costume de loup qui a une coiffe d'indien, une veste en jean et des lunettes de soleil. Enfin, un manchot en tenue de ski, deux perroquets et un robot viennent compléter le casting. N'oublions pas la star internationale qui portait un déguisement semblable à une boule à facettes ou un diamant.