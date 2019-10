Mask Singer : Le dispositif fou pour éviter que le casting ne fuite

Le 8 novembre 2019, TF1 donnera le coup d'envoi de l'une de ses émissions les plus folles : Mask Singer. Des personnalités ont accepté de se déguiser et d'interpréter une chanson devant Alessandra Sublet, Angunn, Kev Adams et Jarry. L'animatrice du groupe TF1 de 43 ans et ses acolytes devaient découvrir quelle star se cachait derrière. Et afin que les noms ne fuitent pas au sein de l'équipe du programme, la production a mis les grands moyens comme l'a confié le présentateur Camille Combal à Télé 7 Jours.

"Cela a été une énorme prise de tête. Les personnalités étaient déposées en voiture, devant les studios, et avaient toutes le même sweat-shirt sur lequel il était inscrit 'Don't talk to me' [soit 'ne me parle pas, NDLR]. Elles portaient des gants et des visières qui les faisaient ressembler à des soudeurs ! Leurs accompagnants étaient également camouflés pour qu'on ne puisse faire aucun rapprochement avec le participant, et des 'leurres' de différentes corpulences déambulaient dans les coulisses avec le même sweat-shirt, pour brouiller les pistes", a confié le présentateur de 38 ans.

La production s'est également assurée qu'aucune photo ou vidéo du tournage de Mask Singer ne fuite. Pour ce faire, elle a mis en place un système... complètement fou : "Toute l'équipe devait glisser son portable dans des pochettes dotées d'un système qui les verrouillaient le temps du tournage. Bref, une organisation de dingue." Cela n'a pas empêché - au contraire - Camille Combal d'accepter la proposition de TF1 d'animer le programme. Un tournage qu'il a beaucoup apprécié. Amusé, il a tout de même fait une petite recommandation à la prod', en cas de saison 2 : "S'il doit y avoir une saison 2, merci de réaliser des costumes moins dangereux pour l'animateur, car, lorsque je posais des questions à la personnalité cachée sous un costume d'aigle, les ailes en plastique dur ont manqué de m'éborgner à chaque mouvement."

Depuis son départ de C8 en 2018, celui qui travaille également sur Virgin Radio multiplie les projets. Après Qui veut gagner des millions ?, on lui a confié les rênes de Danse avec les stars. Et en juin dernier, c'est sa nouvelle émission Plan C qui a été diffusée. Un programme qui reviendra prochainement : "Nous préparons un épisode de Plan C avec Malik Bentalha, Jérôme Commandeur ou Mika, avec qui j'ai tourné une séquence exceptionnelle. (...) Je suis aussi très heureux de vous annoncer que nous avons tourné un numéro de Carpool avec Angèle, dont je suis un fan absolu."

L'intégralité de l'interview de Camille Combal est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 28 octobre 2019.