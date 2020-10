Laure Manaudou : Jérémy Frérot en équilibre sur un tronc d'arbre pour... des champignons

Pour Laure Manaudou, Jérémy Frérot est prêt à tout ! Le 16 octobre 2020, l'ancienne nageuse de 33 ans a partagé la nouvelle prouesse sportive de son époux sur Instagram. Habillé d'un ravissant K Way vert et d'élégantes bottes de pluie, l'ancien chanteur du groupe Fréro Delavega n'a pas hésité une seconde à combattre tous les éléments de la nature pour ramener à sa femme d'énormes cèpes. Forcé de traverser un lac déchaîné en marchant en équilibre sur un tronc d'arbre pour attraper les précieux champignons, le mari de l'ancienne championne de natation a fait preuve d'un courage et d'une détermination sans pareils.

Pour faire sa cueillette, l'artiste n'a pas hésité à mettre les mains dans la terre et à mouiller son anorak. Très admirative, la soeur de Florent Manaudou a immortalisé cet instant sur les réseaux sociaux. "Il est prêt à tout pour des cèpes" écrit l'ancienne sportive. Une fois sa prouesse réussie, Jérémy a ramené son butin à sa femme qu'elle a bien sûr partagé en story. Peut-on faire plus romantique ?

Laure Manaudou et Jérémy Frérot sont en couple depuis près de cinq ans. Le 18 juillet 2017, le couple a accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Lou (Laure était déjà maman de Manon, fruit de son amour avec Frédérick Bousquet). Un an plus tard, les amoureux s'étaient dits "oui" dans les Landes. Depuis, la petite famille s'est installée sur le bassin d'Arcachon. Très discrète sur sa vie privée, Laure Manaudou n'expose que très rarement son époux sur les réseaux sociaux... sauf événements exceptionnels (comme celui-ci, bien sûr).