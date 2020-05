Florent Manaudou en couple avec Pernille Blume : "C'est très sérieux"

Florent Manaudou est un homme comblé et amoureux, et il ne s'en cache pas. Le nageur français de 29 ans est fou d'une Danoise pratiquant la même discipline que lui et qui a connu, comme lui, l'euphorie d'une médaille olympique. Pernille Blume, 26 ans, a décroché l'or aux JO de Rio en 2016, sur le 50 mètres nage libre. L'épreuve reine de Florent Manaudou qui lui avait valu de décrocher l'or olympique en 2012 à Londres. À croire que ces deux-là étaient faits pour se rencontrer...

En février dernier, à l'occasion de la Saint-Valentin, Florent Manaudou avait officialisé son couple avec Pernille. Les amoureux ont passé le confinement, ensemble, à Marseille, deux mois qui se sont révélés très importants et particulièrement positifs pour Florent Manaudou. "Avec ma copine, on est en début de relation. Pour moi, ça a été assez simple. Pour elle, même si elle se régale à Marseille, ça a été un peu plus compliqué, car elle est loin de son pays et de sa famille, confie-t-il dans une interview accordée au Parisien le 19 mai 2020. Mais quand on s'entend bien, c'est beaucoup mieux de rester confiné en couple. Deux mois de solitude, quand on a écumé tout Netflix et relu toute sa bibliothèque, ça peut devenir compliqué (rires). À deux, on peut partager. Moi, je me suis régalé !"

Habitué à être plus souvent en déplacement que posé, comme Pernille, le petit frère de Laure Manaudou a vécu ce confinement comme un véritable test : "Passer deux mois avec quelqu'un 24 heures sur 24, il n'y a pas meilleur test ! Même dans une relation établie, ce n'est pas logique de passer autant de temps l'un avec l'autre. Mais c'est assez révélateur". Et coup de chance, le test a été franchi haut la main avec Pernille : "Moi, j'ai eu de la chance. Dans ma tête, ça officialise encore plus notre relation. À vivre dans les hôtels, à enchaîner les compétitions et les stages, je n'ai presque jamais vécu la vie à deux, classique, que tout le monde connaît. C'est beaucoup plus facile de se projeter à deux après ce confinement. Là, je crois qu'on peut dire que c'est du sérieux. Très sérieux (rires) !"

Avant d'être en couple avec Pernille Blume, Florent Manaudou a vécu une courte histoire avec la joueuse de tennis Alizé Lim et une bien plus longue avec la cavalière Fanny Scali, qui est la marraine de Lou, le fils de Laure Manaudou et Jérémy Frérot.