Florent Manaudou : Heureux d'être confiné avec sa chérie Pernille Blume

Depuis l'annonce par le gouvernement d'une mesure de confinement afin de lutter contre la propagation du coronavirus, les Français s'organisent pour continuer leurs activités chez eux. Le nageur Florent Manaudou se retrouve ainsi coincé avec son amoureuse, Pernille Blume.

Sur son compte Instagram suivi par 252 000 abonnés, le 17 mars 2020, le nageur de 29 ans a posté un selfie de lui enlacé par sa chérie, la nageuse danoise de 25 ans Pernille Blume. Un duo tout souriant ! "Coincé", a sobrement commenté Florent Manaudou, ajoutant un émoji tricolore et un croissant dans la légende. La photo a été prise sur une terrasse, au soleil et avec la mer en fond. Nul doute que le médaillé olympique - qui espère bien représenter la France cet été aux prochains JO de Tokyo s'ils ne sont pas annulés pour cause de coronavirus - a pris cette photo chez lui, à Marseille. Le sportif, spécialiste des épreuves de nage libre, partage son temps entre le Sud de la France et Antalya, en Turquie.

Florent Manaudou, frère de la légende des bassins Laure Manaudou, profite donc de ce temps libre inattendu pour souffler un peu loin de la natation. Il a depuis posté une photo de sa chérie, prenant un bol d'air frais. "Journée lambda", a-t-il commenté, profitant sans réserve de sa terrasse. Quant à Pernille Blume, elle a dévoilé sur son compte Instagram la "morning" routine qu'ils adoptent ces temps-ci : copieux petits-déjeuners face à la mer avec au menu des fraises, des baguettes, des croissants, de la confiture, du jus de fruits... Il va falloir nager deux fois à la fin du confinement pour éliminer les excès !

Pour rappel, Florent Manaudou avait officialisé sa relation amoureuse avec Pernille Blume en février dernier. D'origine danoise, elle a notamment remporté la médaille d'or du 50 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Elle a également à son palmarès trois titres mondiaux en relais en petit bassin.