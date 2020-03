Coronavirus - Jared Leto découvre à peine la propagation du Covid-19 : "Woaw !"

Je comprends peu à peu ce qui arrive

Et dire qu'il n'a pas eu le temps de s'approvisionner en paquets de pâtes et en papier toilette ! Maintenant qu'il a retrouvé son téléphone, Jared Leto se met à jour et découvre, seconde après seconde, les détails de ce terrible épisode sanitaire. "Je reçois des messages de la part de mes amis, des membres de ma famille à travers le globe et je comprends peu à peu ce qui arrive, conclut le comédien de 48 ans. J'espère que vous allez tous bien, vous et vos proches. Je vous envoie de l'énergie positive. Restez à l'intérieur. Protégez-vous !" De quoi mettre à rude épreuve la patience qu'il vient tout juste de se sculpter...