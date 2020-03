Coronavirus : Jean-Pierre Pernaut toujours à l'antenne... depuis chez lui !

"J'ai inventé la télé-maison !" C'est ainsi que Jean-Pierre Pernaut a présenté son intervention dans le journal de 13h sur TF1 ce mardi 17 mars 2020. Alors que, dans la matinée, il était indiqué qu'il quitterait l'antenne pour rester confiné chez lui, il n'aura pas tenu bien longtemps avant de faire sa réapparition. En effet, a la fin du JT présenté par son emblématique joker Jacques Legros, la vedette de la Une a pris la parole et se trouvait tout simplement à son domicile.

"Ce n'est pas du télé-travail mais de la télé-maison. Des petits studios automatiques, ça me permet de rester en contact avec vous et de suivre l'information, a-t-il expliqué. La technologie nous aide à supporter ce confinement. Vous avez le téléphone pour rester en contact les uns avec les autres, mais de grâce ne sortez pas. À TF1, on essaye de mettre en place tous les moyens pour nous permettre de continuer à vous informer en étant très mobilisés dans les reportages (...) en allégeant les moyens et en bougeant le moins possible."

Jean-Pierre Pernaut n'était pas là pour se contenter de donner des nouvelles rassurantes. Grand journaliste et travailleur assidu qu'il est, il en a également profité pour faire part des changements du côté de la Bourse de Paris. "Ce matin, je n'ai pas bougé, mais on est en contact, l'info, je la connais. Je peux par exemple vous donner les chiffres, vous les voyez, la Bourse de Paris est un peu remontée." Et de conclure quelque peu amusé : "Voilà, j'ai inventé la télé-maison donc voilà Jacques si vous voulez me rejoindre, j'ai un petit studio automatique et j'espère continuer à vous informer au maximum dans cette période. Courage à tous !"