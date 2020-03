Coronavirus : Jean-Pierre Pernaut confiné et contraint de quitter l'antenne

C'est visiblement une retraite forcée et anticipée que va devoir prendre Jean-Pierre Pernaut. Alors qu'il n'a jamais levé le pied en trente-trois ans de carrière et malgré un cancer de la prostate, le célèbre présentateur du Journal de 13h de TF1 va finalement délaisser son fauteuil quelque temps en raison de l'épidémie de coronavirus et ce dès ce mardi 17 mars midi.

En effet, d'après les informations de nos confrères du Parisien, l'époux de Nathalie Marquay aurait choisi de faire passer sa santé en premier et ainsi respecter les règles de confinement préconisées par le gouvernement lundi soir. Il sera donc remplacé les prochains jours par son emblématique joker, Jacques Legros. Il faut dire qu'a l'approche des 70 ans et compte tenu de sa santé encore fragile, Jean-Pierre Pernaut est une personne à risque dans cette "guerre sanitaire" dans laquelle nous nous trouvons comme le président Emmanuel Macron a aimé qualifier ce contexte.

Ces derniers jours, le journaliste faisait pourtant des scores d'audience impressionnants et plus atteints depuis 2014 à en croire le quotidien. Lundi 16 mars midi, il réunissait par exemple 7,2 millions de téléspectateurs devant leurs écrans (et 42 % du public global). Sans parler de la visite du Premier ministre Édouard Philippe, vendredi dernier qui n'a pas manqué d'être suivie en masse. Reste que sa décision de quitter l'antenne devrait rassurer ses proches. Nathalie Marquay ne cessait d'ailleurs d'exprimer son inquiétude vis-à-vis de son mari ces derniers jours sur les plateaux télé, confiant son désir de le voir se reposer et profiter de sa famille.