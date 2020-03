Jean-Pierre Pernaut suspecté d'avoir le coronavirus, Nathalie Marquay rassure

L'inquiétude autour du coronavirus est telle que le simple fait de tousser peut paraître suspect. Et ce n'est pas Jean-Pierre Pernaut qui dira le contraire... Le 6 mars dernier, alors qu'il présentait comme à son habitude le journal de 13h sur TF1, il a été pris d'une soudaine et vive quinte de toux. Une séquence qui n'a pas manqué de faire le buzz sur la Toile étant donné qu'il lançait à ce moment précis un sujet sur le coronavirus ! Depuis, nombre d'internautes sont persuadés que Jean-Pierre Pernaut a été contaminé.

Mercredi 11 mars 2020, sa femme Nathalie Marquay a levé le voile sur son état de santé dans C'est que de la télé (C8). Et les nouvelles sont plus que rassurantes. "Il va très bien. C'est une trachéite, il est sous antibiotiques, mais ça fait 15 jours et ça ne passe pas, je lui dis 'arrête de fumer ça ira mieux', mais il n'arrête pas de fumer", a-t-elle déclaré. Dans la foulée, la jolie brune a indiqué que ce fameux passage sur la Une l'avait en tout cas "bien fait rire à la maison avec les enfants".

Bien que ce ne soit pas le coronavirus qui le fasse souffrir, Jean-Pierre Pernaut n'en reste pas moins fragilisé depuis son cancer de la prostate. Mais à 69 ans, le journaliste n'est nullement décidé à lever le pied, au grand regret de son épouse. L'ancienne reine de beauté se disait même inquiète ces derniers temps de ne pas le voir songer à la retraite. "Je pense qu'à 70 ans, même s'il a plein de ressources, bien sûr, j'aimerais bien qu'il profite de nous, des enfants... (...) Je n'arrive même pas moi à le tenir à la maison, alors vous vous rendez compte, c'est décevant !", confiait-elle dans Touche pas à mon poste le 26 février dernier.