Jean-Pierre Pernaut, son possible retrait de l'antenne : "Ça le tuerait !"

Chaque midi depuis trente-trois ans, Jean-Pierre Pernaut fait le bonheur de TF1. Avec son JT regardé par des millions de téléspectateurs, le présentateur est devenu une véritable entité et ne semble pas vouloir passer la main. Une situation qui commence à inquiéter sa femme Nathalie Marquay. La semaine dernière, elle se confiait à ce sujet dans C'est que de la télé, et révélait son désir de le voir enfin prendre sa retraite. Mardi 25 février 2020, elle en a remis une couche et a carrément alerté sur les répercussions que son départ de l'antenne pourrait avoir sur sa santé. "Je suis sûre que ça le tuerait. Je suis sûre parce que c'est sa passion, ça lui donne envie de se lever le matin. C'est évident", a-t-elle estimé.

Pour autant, Nathalie Marquay assure que son époux se porte bien et qu'il est toujours suivi de près après son récent cancer de la prostate. "Tous les deux mois, il va faire une prise de sang, parce qu'il y a un contrôle à faire, c'est super important. Et une fois qu'on a 70 ans, de toute façon, il faut faire des analyses et prendre soin de soi." Jean-Pierre Pernaut peut également compter sur l'ancienne reine de beauté pour le chouchouter et faire attention à lui étant donné que lui ne pense qu'à son journal. "Ce qui compte pour lui, c'est le 13 heures, toujours travailler, plaire à son public, ne pas le décevoir. Je n'arrive pas à le tenir à la maison." Un investissement sans bornes qui ne fait que confirmer l'envie de la jolie brune de le voir lever le pied. "Moi, j'aimerais bien qu'il arrête. Je pense qu'à 70 ans, même s'il a plein de ressources, bien sûr, j'aimerais bien qu'il profite de nous, des enfants, qu'il profite de sa retraite. (...) Je n'arrive même pas moi à le tenir à la maison alors vous vous rendez compte, c'est décevant !", regrette-t-elle.

À noter que Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut sont les heureux parents de deux enfants, dont Tom, un jeune homme en passe de devenir un grand champion de kart. Il y a quelques jours, il remportait d'ailleurs une nouvelle victoire lors du tournoi SWS Endurance pour le plus grand plaisir de ses parents.