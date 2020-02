Jean-Pierre Pernaut toujours à l'antenne : sa femme Nathalie Marquay "inquiète"

C'est la question que tout le monde se pose ! Jean-Pierre Pernaut envisage-t-il de prendre sa retraite prochainement ? Le célèbre présentateur de TF1, star du JT de 13h chaque jour depuis trente-deux ans, a toujours dit qu'il ne se fixait pas de date. "Il me semble qu'on doit se rendre compte quand, physiquement, on ne tient plus, quand les téléspectateurs ne vous font plus confiance, quand on ne s'amuse plus. Pour l'instant, tout va bien", assurait-il d'ailleurs dans les colonnes de Paris Match en avril dernier.

Jeudi 20 février 2020, c'est son épouse, Nathalie Marquay, qui a été interrogée à ce sujet par Valérie Bénaïm dans son émission C'est que de la télé. Alors que les audiences du journal de Jean-Pierre Pernaut rencontrent toujours autant de succès qu'à ses débuts, l'animatrice s'est à son tour demandé s'il ne songerait pas à lever le pied. "Il n'y a pas de date de départ, ça fait quinze ans qu'on dit qu'il est viré, et il est toujours là", a donc d'abord rappelé l'ex-reine de beauté de 52 ans. Et de rappeler son âge : "Lui, il va quand même avoir 70 ans, donc il en parle avec la chaîne, mais pour l'instant, chaque fois, le patron de TF1 lui dit 'Excuse-moi Jean-Pierre, c'est pas d'actualité, pour l'instant tu restes avec nous.'"

Bien qu'on n'imagine pas le journal de 13h sans Jean-Pierre Pernaut, cette situation commence tout de même à préoccuper Nathalie Marquay, comme elle finit par le confier. "Et moi, ça m'inquiète. J'ai envie qu'il profite d'une retraite, comme tout le monde. Mais c'est sa vie ! Il se lève tous les matins à 6h du matin, il prépare lui-même son journal, il prépare ses fiches, il prépare tout de A à Z, toutes ses équipes. Donc c'est une passion." Si la jolie brune aimerait le voir se reposer, c'est que Jean-Pierre Pernaut a dernièrement traversé de lourdes épreuves, comme son cancer à la prostate. Pour la première fois, il avait été contraint de laisser un temps sa place sur le plateau de TF1... avant de revenir plus en forme que jamais. Samedi 22 février, il célébrera d'ailleurs ses trente-trois ans d'antenne. Chapeau bas !