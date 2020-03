Coronavirus : Toutes les célébrités contaminées par le Covid-19

Alors que le Covid-19 continue de se répandre, pour arriver à un stade pandémique, de plus en plus de personnalités sont testées positives au virus. En France comme aux quatre coins du monde, une poignée de célébrités est actuellement à l'isolement après avoir contracté le coronavirus. Une maladie qui touche, pour l'instant, principalement le monde du sport et de la politique.

Football, NBA... le monde du sport en quarantaine

La saison de NBA a été arrêtée depuis que le joueur français Rudy Gobert a été testé positif au Covid-19. Quelques heures avant l'annonce, il avait blagué sur la pandémie en conférence de presse, se levant et touchant micros et enregistreurs posés sur la table. Il s'en est aujourd'hui excusé. Donovan Mitchell, un joueur de l'Utah Jazz, toujours en NBA, a lui aussi été testé positif au Covid-19.

Côté football, le coach d'Arsenal, Mikel Arteta, a également été testé positif au coronavirus. L'inquiétude grandit chez la Juventus, qui compte deux joueurs actuellement placés en quarantaine : Paulo Dybala et Daniele Rugani. En France, aucun joueur n'est pour l'instant affecté. Les matchs de Ligue 1 se jouent à huis clos total jusqu'au 15 avril prochain.

Les politiques touchés

En France, la pandémie se répand sur les bancs de l'Assemblée nationale : la présidence a annoncé que dix députés étaient atteints par le coronavirus, sans citer de noms. Le ministre de la Culture, Franck Riester, avait annoncé lundi 9 mars 2020 être porteur du virus. L'épouse du Premier ministre canadien, Sophie Grégoire, a également été contaminée. Son mari Justin Trudeau a lui aussi été placé à l'isolement en attente des résultats des tests.

Show business et célébrités

Jeudi, nous apprenions qu'une figure royale avait été testée positive au Covid-19 : Karl von Habsburg (Charles de Habsbourg-Lorraine), archiduc d'Autriche, prince royal de Hongrie, de Bohème et de Croatie. La personnalité la plus connue ayant contracté le virus est sans aucun doute Tom Hanks, qui a été frappé par la pandémie lors d'un tournage en Australie où il s'était rendu avec son épouse Rita Wilson. Placés à l'isolement, ils donnent régulièrement des nouvelles rassurantes de leur état de santé.