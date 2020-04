Pink : Remise du coronavirus, sa frayeur pour son fils de 3 ans

Elle ajoute : "Ne pas avoir rendu les tests plus largement accessibles est une véritable parodie et un échec de notre gouvernement. Cette maladie est sérieuse et réelle. Les gens doivent savoir qu'elle affecte les jeunes et les moins jeunes, les riches et les pauvres, et nous devons rendre les tests gratuits et plus faciles d'accès pour protéger nos enfants, nos amis et nos communauté."

Comme de nombreuses autres célébrités, Pink a fait un don important pour combattre le coronavirus. "Dans le but de soutenir les professionnels de santé qui se battent tous les jours, je fais un don de 500 000 dollars [un peu plus de 462 000 euros, NDLR] au fonds d'urgence de l'hôpital universitaire de Temple et au centre de transplantation cardiaque. Je fais également un don de 500 000 dollars au fonds de crise du Covid-19 du maire de la ville de Los Angeles."

L'épouse de Carey Hart et maman de deux enfants (Jameson et Willow, 3 et bientôt 9 ans) conclut : "MERCI à tous nos professionnels de santé et tous ceux qui, dans le monde, travaillent dur pour protéger nos êtres chers. Vous êtes nos héros. Ces deux prochaines semaines sont cruciales. Restez chez vous s'il vous plaît. Restez. Chez. Vous. S'il vous plaît."