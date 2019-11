Gigi Hadid : Angélique avec Pink en famille et Nicole Kidman

Comme Gigi Hadid, Pink, Sheryl Crow, Halsey et l'actrice Nicole Kidman (bientôt à l'affiche de Scandale avec Charlize Theron et Margot Robbie), venue soutenir son mari Keith Urban, avaient sorti le grand jeu pour les Country Music Awards. La première y a interprété la chanson Love Me Anyway avec Chris Stapleton et été applaudie par son mari Carey Hart et leurs deux enfants, Jameson et Willow. Dimanche dernier (10 novembre 2019), la petite famille avait assisté aux E! People's Choice Awards.

Les Country Music Awards étaient présentés par Carrie Underwood, Dolly Parton et Reba McEntire.