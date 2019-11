Pink honorée devant ses enfants : le look très rock de Willow, 8 ans

2019 touchant à sa fin, l'heure est venue d'en honorer les personnalités marquantes. Les téléspectateurs de la chaîne E! s'y sont attelés le week-end dernier, en élisant les gagnants des E! People's Choice Awards. Pink a fait partie des lauréats et reçu son prix sous les yeux de ses enfants Willow et Jameson, surexcités !

La 45e édition des E! People's Choice Awards a eu lieu le dimanche 10 novembre 2019. Invités, remettants et nommés avaient rendez-vous au Barker Hangar, à Santa Monica. Pink s'y est rendue en famille, accompagnée de son mari Carey Hart et de leurs enfants, Willow et Jameson (8 et 2 ans).

En costume noir et top rose transparent Giorgio Armani, Pink a fait sensation sur le tapis rouge de la cérémonie retransmise en direct. Les photographes présents ont également porté leur attention sur sa fille aînée, vêtue d'une adorable robe rouge accessoirisée d'une licorne. Les cheveux partiellement rasés sur le côté gauche, Willow cultive son propre style.

La blondinette et son petit frère Jameson n'ont pas quitté leur maman d'une semelle ! Ils l'ont accompagnée dans les coulisses de la cérémonie, où Pink s'est prêtée à une courte séance photo.

Willow et James étaient également présents dans la press room, où Pink a posé avec son trophée de Championne du peuple.