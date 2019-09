Pink, nostalgique, dévoile une photo vintage avec sa fille : "C'était si simple"

Pink est une mère très attentive au bien-être de ses enfants. Avec son mari Carey Hart, pilote professionnel de motocross, ils mènent une vie à cent à l'heure. Comme on peut le voir depuis leurs comptes Instagram respectifs, les parents sont tout le temps dehors, à faire des activités sportives avec leurs enfants. Yoga, jet-ski, vélo... l'adorable Willow (8 ans) et son petit frère Jameson (2 ans) ne s'ennuient pas.

Mais Pink serait-elle en train de regretter sa vie d'avant ? Sur Instagram, ce mardi 17 septembre 2019, la chanteuse de 40 ans a évoqué sa nostalgie face à son enfance en province, elle qui a grandi dans une petite ville près de Philadelphie (États-Unis). En légende d'une photo d'elle et sa fille prise il y a plusieurs années, l'artiste dit vouloir cette vie simple pour ses enfants. "Mon père m'a envoyé cette photo aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait été si petite. C'était si simple. Mais quand j'ai grandi, j'ai déménagé au plus loin de ma famille, tout en restant dans le même pays. Aujourd'hui, je rêve d'habiter près d'eux", explique-t-elle.

"J'aimerais que mes enfants puissent rentrer à pied de l'école et s'accordent un cookie alors que je ne leur ai pas donné la permission. Je ne crois pas aux regrets, mais à l'évolution et aux changements. Et mon père me manque", conclut Pink. Une bien jolie publication qui a attendri les 7 millions d'abonnés de l'artiste.