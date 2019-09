Pink et sa fille Willow les cheveux rasés sur le côté, des jumelles !

En section commentaires, beaucoup ont relevé la grande ressemblance entre Pink et sa fille Willow. "Elle ressemble tellement à sa mère ! Un super modèle", "Elle est destinée à être badass... comme ses parents !", "On dirait sa mère", peut-on lire parmi tant d'autres avis positifs. Les fans de Pink le savent. La chanteuse américaine de 40 ans et sa fille partagent bien plus qu'une coupe de cheveux et certains traits de caractère. L'adorable fillette a également hérité du talent vocal de sa maman, en témoigne cette vidéo d'elle en train de chanter A Million Dreams (tirée de The Greatest Showman).