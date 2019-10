Nicole Kidman : Cache-cache coquin avec Keith Urban pour son anniversaire

Très in love de son mari Keith Urban, Nicole Kidman lui a réservé une très belle surprise pour son 52e anniversaire. Le 26 octobre 2019, le chanteur et musicien country a partagé les beaux cadeaux de sa famille sur Instagram. On découvre une pile de présents ainsi qu'un énorme bouquet de roses rouges posées sur une table. Cachée derrière les ballons, on devine la star d'Eyes Wide Shut souriante et malicieuse. Il écrit :"Merci à tous pour cet anniversaire !" De son côté, l'ex de Tom Cruise âgée de 52 ans a posté un tendre cliché du couple. "Joyeux anniversaire Keith Lionel... Tu es tellement aimé" écrit-elle en légende.