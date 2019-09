Nicole Kidman : Ses enfants ont choisi la scientologie plutôt qu'elle

Nicole Kidman et Tom Cruise ne se sont pas contentés de crever l'écran ensemble dans Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. Ils ont aussi et surtout connu une histoire d'amour, dont des hauts, des bas... et deux bonheurs : l'adoption de leurs enfants, avant de divorcer en 2001. Aujourd'hui, Isabella a 26 ans et a lancé une ligne de T-shirts. Son petit frère Connor en a 24 et se consacre à la musique, depuis la ville de Miami. Mais il semblerait qu'avec le temps, ils aient préféré se positionner du côté de leur papa puisque la comédienne affirme avoir été mise à l'écart. D'autant que l'église de la scientologie interdit tout type de relation avec une personne qui ne partage pas la même foi, comme l'ont expliqué plusieurs anciens membres.

"Ils ont fait le choix d'être scientologues, expliquait Nicole Kidman au Sun. C'est notre travail, en tant que parents, de leur offrir un amour inconditionnel. Rien d'autre. Ce dont un enfant a besoin, c'est de l'amour et je suis là pour les aimer et les soutenir. Être mère est un voyage. Il y aura toujours d'incroyables pics, des vallées, que vous soyez une mère adoptive ou biologique." Tout semblait aller pour le mieux en 2006. Alors que Nicole Kidman s'apprêtait à épouser Keith Urban, elle avait pu compter sur le soutien de son grand fils Connor. Mais inversement, l'actrice de 52 ans n'a pas été conviée à remonter l'allée au bras de ses enfants. En 2015, Isabella s'est unie à Max Parker sans la présence de sa mère, alors même qu'elle était à Londres – lieu de la cérémonie.