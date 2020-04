Cardi B : Hospitalisée en urgence et confinée, la rappeuse inquiète ses fans

Toujours sur les réseaux sociaux, Cardi B a évoqué le coronavirus, qui touche le monde entier. Dans une vidéo publiée le 25 mars sur Instagram, l'artiste confinée chez elle et protégée par un masque comparait les différences d'accès aux soins entre les personnes modestes et d'autres plus fortunées.

"Si [Donald Trump] fait un meeting et nous dit, 'Ne vous faites pas tester si vous n'avez pas de sérieux symptômes', mais qu'une célébrité affirme, 'Je n'ai aucun symptôme, je me sens bien, en bonne santé, mais je me suis fait tester et je suis positive au coronavirus', ça provoque de la confusion !, déplore Cardi B. Le grand public, ceux qui ont des jobs et des salaires normaux, la classe moyenne et les plus pauvres ne se font pas traiter comme les célébrités et tout le reste. Ils ne reçoivent pas leurs résultats de test au coronavirus dès le lendemain !"

À ce jour, le discours de la grande supportrice du candidat démocrate à l'élection présidentielle Bernie Sanders a été vu près de 20 millions de fois.