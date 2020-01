Pink : La bouleversante déclaration de son mari Carey pour leur anniversaire

Pink et Carey Hart sont désormais mariés depuis plus de quatorze ans. La chanteuse américaine de 40 ans et son mari ont fêté leurs noces de plomb mardi 7 janvier 2020. Une date que le champion de moto n'aurait ratée pour rien au monde, lui qui s'est emparé de son compte Instagram pour adresser un message poignant à son épouse.

"Cela fait quatorze ans que je suis marié à cette femme incroyable. Je suis si fier de ce qu'on a construit ensemble. Nos parents respectifs étaient divorcés, mais nous avons fait le choix de travailler dur sur notre relation. Regardez-nous aujourd'hui ! Deux inadaptés quand nous nous sommes rencontrés, nous avons grandi ensemble et nous avons cette famille incroyable. Merci d'être ma meilleure amie et une mère incroyable pour nos enfants sauvages. Je t'aime si fort", a tendrement écrit Carey Hart sur Instagram, illustrant son propos de plusieurs images de lui et Pink à travers les années.